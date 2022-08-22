نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر وفاء عامر… تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها عبر ”انستجرام” بالفيديو على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة وفاء عامر، فيديو جديد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و ظهرت وفاء عامر، بإطلالة جذابة جريئة مرتدية جمبسوت باللون البرتقالي، مما حازت علي إعجاب متابعيها.

وكانت قد استضاف برنامج “معكم”، المذاع عبر قناة “سي بي سي”، تقديم الإعلامية منى الشاذلى، الشقيقتين وفاء عامر وأيتن عامر.

وقالت وفاء عامر، إن شخصية “هلالة” التى قدمتها خلال مسلسل جزيرة غمام، هي أقرب الشخصيات إلى قلبها لأنها تشبهها فى الحقيقة.