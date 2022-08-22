هيفاء وهبي… فى أحدث ظهور من الساحل الشمالى تخفى مايوه اسود بكاش ملون .. شاهد الان الجمال

ابو ظبي - احمد الجزار - تزال الفنانة هيفاء وهبي تستمتع بإجازتها في الساحل الشمالي وتشارك جمهورها بصورها من هناك.

ونشرت هيفاء وهبي عبر حسابها على Instagram صورا جديدة لها، لتستعرض إطلالتها الصيفية.

ظهرت هيفاء وهبي بكاش مايوه طويل ملون يغلب عليه اللون الأحمر، مع مايوه أسود حرصت على إخفائه.

وتركت شعرها الأسود ينسدل ناعما على كتفها، وارتدت نظارة شمسية على شكل قلب.