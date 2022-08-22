نوال الزغبي… تخطف الأنظار في احدث ظهور لها بفستان مثير بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - أطلت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ على المتابعين بإطلالة جديدة وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

وسحرت الزغبي بإطلالتها هذه قلوب الكثيرين، حيث ارتدت فستانا ناعما باللون الفضي تميز بقصته الفريدة، كما اختارت تسريحة شعر متناسقة مع ظهورها، ومن الناحية الجمالية طبقت ماكياجا ناعما أظهر تفاصيل جمالها.

وظهرت نوال الزغبي مؤخرا برفقة الفنان اللبناني عاصي الحلاني من خلال صورة نشرها عبر حسابه الخاص، وتغزل الحلاني بالزغبي معبراً عن حبه الكبير لها من خلال التعليق، وقال: “حبيت كتير هالصورة مع هالحلوه الذهبية”.

وظهر عاصي الحلاني وعو يغني بالقرب من الطاولة التي كانت تجلس عليها نوال، وهي تجلس على المقعد وعلامات الفرح ظاهرة عليها، وترتدي فستاناً باللون الأصفر ضيق وبقصة مميزة عند الرقبة.