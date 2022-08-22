شاهد .. السعودية رهف القحطاني تحدث ضجة بشفتين منتفختين وفستان مكشوف الصدر

فنون - كتب سعد محمود في الاثنين 22 أغسطس 2022 12:17 صباحاً - أحدثت مشهورة مواقع التواصل الإجتماعي ​رهف القحطاني​ ضجة بسبب إطلالتها الأخيرة التي وصفها البعض بالجريئة والفاضحة.

فقد نشرت رهف صوراً جديدة لها على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها مرتدية فستاناً أبيض بفتحات بيضاوية عند منطقة الصدر، ما عرضها لإنتقادات واسعة.



كما زينت إطلالتها بتسريحة شعر مفرود واختارت مكياجاً كثيفاً أبرز ملامحها. إلا أن ما لفت الأنظار ليس فقط جرأة إطلالتها، إنما أيضاً ظهورها بملامح متغيرة، فظهرت رهف القحطاني بشفتين أكثر انتفاخاً من قبل، وهو ما تباينت ردود الأفعال حوله.