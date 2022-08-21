نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هيفاء وهبى… تستعرض جمالها بإطلالة مثيرة في أحدث ظهور على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت النجمة هيفاء وهبي متابعيها بأحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة أنوثتها بلوك جريء وأنيق.

وبدت هيفاء وهبي بإطلالة جريئة، حيث إرتدت توب مكشوف الصدر والبطن ونسقت معه ببنطال جنز مما أبرز أنوثتها وقوامها الممشوق.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء وهبي علي مكياج ناعم أبرز ملامحها، وتسريحة شعر بسيطة، حيث تركت خصلات شعرها السوداء منسدلة علي كتفيها بشكل ناعم وانتعلت حذاء ذا كعب عالٍ فضي اللون

الفنانة هيفاء وهبي حققت، نجاحًا واسعًا بأغنيتها الجديدة “تيجي”،التي طرحتها تزامنًا مع موسم عيد الأضحى على قناتها الرسمية على يويتوب. واقتربت أغنية “تيجي” لهيفاء وهبي من تحقيق 3 مليون مشاهدة على يوتيوب، خلال يومًا واحدًا من طرحها، حيث تعاونت في الأغنية مع الشاعر أحمد عبدالنبي والملحن غريب، والمخرج سليم الترك.

واعتمدت هيفاء وهبي في الكليب الجديد، على تقديم رقصات استعراضية مختلفة، بالإضافة إلى تنوع إطلالتها المختلفة، والتي تميزت بالبساطة، وجذبت جمهورها