لاميتا فرنجيه… تثير الجدل فى أحدث ظهور بإطلالة جريئة .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - تحرص لاميتا فرنجية على التواصل الدائم من خلال نشر صور وفيديوهات خاصة بها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

تفاصيل إطلالة لاميتا فرنجيه

ونشرت لاميتا مجموعة صور لها ظهرت وهي ترتدي فستان مثير باللون البينك، ووضعت مكياجًا يتناسب مع إطلالتها، واعتمدت على تسريحة الشعر الويفي.

وكان آخر ظهور للفنانة لاميتا فرنجية من أمام البحر، مرتدية مايوة بيكيني على شاطىء البحر، وتفاعل عدد كبير من الجمهور على الإطلالة.

وفي سياق آخر شاركت لاميتا في فيلم “حد سامع حاجه “وتدور أحداث حول سامي شخص خجول وسلبي، ولجأ لطبيب نفسي ونصحه بالارتباط ووافق على الارتباط وكانت علاقة حب ناجحة لم وبدأت الأصوات التي كأن يسمعها سامي تختفي من حوله بعض الشيء عندما بدأ سامي التخلي عن سلبيته، وأخيرًا أخبره الصوت الذي يسمعه وحده بأن نهايته ستكون على يد جاسر، وأيضًا في يوم زفافه من ريم، فتعمد والده لتغيير النهاية باستبدال المسدس الموجود بيد جاسر بوردة قدمها جاسر للعروسين لهم.