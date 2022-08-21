نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر منة عرفة … تستعرض جمالها بإطلالة كلاسيكية على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة منة عرفة جمهورها بصور جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”

وظهرت بدت منة في الصور بإطلالة كلاسيكية جذابة، بارتدائها فستان قصير يشبه “البليزر”، باللون الأبيض مزين بالأزرار الذهبية.



واعتمدت منة عرفة على المكياج الناعم مع تحديد عينيها بالكحل وقصة شعر “كعكة”.

وعلقت منة عرفة على الصورة، قائلة: “تفتكروا حبيبة ميمي لما كبرت كلت الجو؟”.

وكان آخر أعمال منة عرفة مسلسل “شارع 9” الذي عُرض في يناير الماضي بطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، هدى الإتربي، تأليف دكتور حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق، إنتاج الهرم للإنتاج الفني للمنتج محروس المصري ومنصة وياك.

كما شاركت في الجزء الثاني من مسلسل”إلا أنا” ضمن حكاية “حلم حياتي” مع مايان السيد، تيام قمر، يوسف عثمان، مروة أنور، قصة يسري الفخراني وتأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.