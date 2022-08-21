هيفاء وهبي… بإطلالة جريئة من الساحل الشمالي .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة هيفاء وهبي، صورًا جديدة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» أثناء قضاء عطلتها الصيفية بالساحل الشمالي.

واعتمدت هيفاء وهبي، في إطلالتها على ارتداء بلوزة بيضاء وجيبة ممزوجه بعدة ألوان مختلفة وصندل وشنطة باللون البرتقالي وحرصت الفنانة هيفاء وهبي، على أن يكون شعرها منسدلا على ظهرها، وكتفيها، ومكياج يظهر ملامحها، وحازت الصورة علي إعجاب العديد من المتابعين والجماهير.

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يذكر أن، الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حققت، نجاحًا واسعًا بأغنيتها الجديدة “تيجي”،التي طرحتها تزامنًا مع موسم عيد الأضحى الماضي على قناتها الرسمية على يويتوب.

واقتربت أغنية “تيجي” لهيفاء وهبي من تحقيق 3 مليون مشاهدة على يوتيوب، خلال يومًا واحدًا من طرحها، حيث تعاونت في الأغنية مع الشاعر أحمد عبدالنبي والملحن غريب، والمخرج سليم الترك.