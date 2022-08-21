ساميه الطرابلسي… بإطلالة جريئة فى أحدث ظهور .. شاهد الان

نجحت الفنانة سامية الطرابلسي في لفت الإنتباه إليها من قبل محبيها ومتابعيها وإبهارهم بسبب أخر ظهور لها من حمام السماحة بـ مايوة باللون الأحمر، حيث أنها نشرت عدة صور لها من داخل الماء بخصلات من شعرها المبلولة وهي ترتدي نضارة شمسية ولم تظهر بوجهها كامل، وأنهالت عليها تعليقات الغزل بسبب تلك الصور.

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آخر أعمال سامية الطرابلسي

جسدت سامية الطرابلسي دور “منه” في فيلم تماسيح النيل الذي تم عرضه مؤخرًا في السينمات وهو من بطولة مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، خالد الصاوي، كريم عفيفي، ويزو، هنادي مهنى، بيومي فواد، محمد ثروت، محمد جمعة، سليمان عيد، سامية الطرابيلسي، بدرية طلبة، لمى كتكت، شريف حسني، من تأليف لؤي السيد، بالإضافة إلى ظهورها كضيف شرف في مسلسل “مكتوب عليا” الذي تم عرضه في السباق الرمضاني 2022 ومسلسل “مكتوب عليا” من تأليف إيهاب بلال، إخراج خالد الحلفاوي، إنتاج كريم أبو ذكري، يشارك في بطولته العديد من النجوم وهم أكرم حسني، عمرو عبد الجليل، أيتن عامر، هنادي مهنى، حنان سليمان ولأول مرة هلا رشدي في التمثيل بعيدًا عن الغناء.

قصة فيلم تماسيح النيل

تدور أحداث الفيلم في رحلة نيلية على مركب وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد ركاب المركب، وتتوالى بعدها الأحداث في إطار كوميدي، وتم تصوير معظم مشاهد العمل على متن أحد المراكب في أسوان.

أبرز أعمال سامية الطرابلسي

شاركت في العديد من الأعمال مثل الخلبوص وشكة دبوس ورايحين في داهية وعقدة الخواجة وشنطة حمزة كما شاركت مؤخرًا فى مسلسل “الاختيار 2” والذى عرض فى السباق الرمضانى الماضى لعام 2021، مع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي ومن إخراج بيتر ميمي، كما أستطاعت سامية الطرابلسي أن تثبت وجودها في عالم الفن في مدة قصيرة جدًا بسبب حُسنها إلى لفت أنظار الجميع.

إطلالة سامية الطرابلسي بالفستان الابيض

وتألقت سامية الطرابلسى في وقت سابق عندما نشرت صور لها عبر حسابها الرسمي، بفستان من اللون الأبيض فوق الركبة، واعتمدت تسريحة شعر انسيابية وبعض الإكسسوارات التى أضفت جمالا خاصة على إطلالتها.