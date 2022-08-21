شاهد .. زواج حلا الترك من مشهور سعودي يثير ضجة.. والفنانة تقطع الشك باليقين وتكشف تفاصيل ما حدث!

فنون - كتب سعد محمود في الاحد 21 آغسطس 2022 12:12 صباحاً - اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر زواج الفنانة حلا الترك بعد تداول “هشتاج” تحت عنوان “زواج حلا الترك ب” فيما جاءت التعليقات بالمناصفة بين مكذب ومصدق.

واستغل بعض النشطاء “الهشتاج” وقاموا بتداول صورة لعروس يوم زفافها، يجمعها الكثير من الشبة مع النجمة الشابة حلا الترك وعلقوا ساخرين: "المهر سيارة من الذهب".

وانهالت عليها الأسئلة حول هوية عريسها من جانب محبيها، فيما عبر البعض عن استيائه بسبب تفكيرها في تلك الخطوة وهي مازالت في عمر المراهقة.

وتبلغ حلا الترك من العمر حاليا 20 عاماً حيث أنها مواليد 15 مايو 2002.

من جهتها قامت حلا بحسم الموقف قائلة: ” يا جماعة اللي بتويتر هدوا اللعب شوي لا انخطبت ولا تزوجت ولا شي”.

ويبدو أن العريس المزعوم كان الشاب الناشط السعودي على السوشيال ميديا ريان جيلر الذي علق بدوره "حقيقة خبر زواجي من فنانة كذب لايقاظ شائعة نائمة موجودة سابقاً، استهدوا بالله".

يشار إلى أن خبر زواج حلا الترك وريان جيلر أثير أكثر من مرة في الإعلام، حتى أن حلا الترك سئلت عنها في إطلالة لها مع والدتها في بث مباشر عبر "سناب شات" لكن تم نفيها بشكل قاطع.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال حلا الترك كان مشاركتها في فيديو كليب "ليالي الصيف" إلى جانب الفنان جاد شويري، الذي أشرف على كتابة وتلحين كلمات الأغنية، بالإضافة إلى إخراجه.