نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر جومانا مراد … بإطلالة جريئة فى أحدث ظهور لها عبر ”انستجرم”.. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة جومانا مراد علي مشاركة متابعيها، صورًا جديدة، عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت جومانا مراد، بإطلالة ناعمة باللون البينك، واعتمدت مكياج جذاب، وهو ما نال اعجاب متابعيها.

يشار إلى أن أحدث أعمال الفنانة جومانا مراد مسلسل “خيانة عهد” الذى عادت به إلى الدراما بعد غياب سنوات، وهو تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة يسرا، حلا شيحة، عبير صبرى، بيومى فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى، تيام مصطفى قمر، فرح الزاهد، سلوى عثمان ورمزى العدل، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.