فيديو كله مسخرة وقلة أدب.. سما المصري: مقدرش استغني عن الرجالة ونفسي بـ محمد صلاح ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في السبت 20 أغسطس 2022 10:44 مساءً - أعادت حسابات فنية على مواقع التواصل الإجتماعي نشر فيديو قديم للراقصة الإستعراضية المصرية سما المصري، قالت فيه أنها لا تستطيع الاستغناء عن الرجالة وتحدثت عن مواصفات فارس أحلامها، كما أعترفت فيه أنها تحب اللاعب المصري "محمد صلاح" وأنه حلم كل فتاة. الفيديو المتداول من مقابلة سابقة لسما المصري على تلفزيون النهار، أعترفت فيها أن محمد صلاح يحمل مواصفات فارس أحلامها، وقالت أنها تحب الراجل الأسمر، الذي شعره قصير، ويحلق دقنه.

وعرضت المذيعة خلال الحلقة على سما المصري صور عدد من الشخصيات المشهورة لتختار منها الأقرب لمواصفات فتى أحلامها. وكان فريد شوقي هو خيار سما المصري من بين الصور التي تم عرضها عليها، لكنها تنازلت عن فريد شوقي عندما عرض عليها صورة محمد صلاح.

وتحدثت سما المصري عن بعض الشخصيات التي تم عرض صورهم عليها، حيث قالت عن هاني شاكر، أنه طيب ورومنسي جداً وهي لا تحب الشخص الرومنسي، أما أحمد عز فهو وسيم وأمور وهي لا تحب الشخص الحلو. وفي حديثها عن شحات مبروك قالت سما المصري أنها لا تحب الراجل الذي لديه عضلات.