سيرين عبد النور… بإطلالة جريئة وفستان مكشوف تخطف قلوب متابعيها .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - أطلت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بصور جديد على متابعيها، وذلك خلال وجودها في بيروت وقامت بنشرها عبر حسابها الرسمي إنستجرام، وظهرت بإطلالة انثوية وجذابة، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات .

تفاصيل إطلالة سيرين عبد النور

وظهرت سيرين عبد النور، ترتدي فستان كت طويل باللون الرمادي القاتم و اللامع ومكشوف من منطقة البطن، وبفتحة من القدمين تكشف على قدميها ، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وجريئة.

وتألقت سيرين عبد النور بتسريحة شعر ناعمة وانسيابية وقامت برفعه إلى الوراء بعمله كحكة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

وأكلمت سيرين عبد النور إطلالتها بوضع الماكياج، فقامت بإختيار احمر شفاه باللون النبيتي القاتم، مع الكحل الأسود، والكاسكرا، والآي لاينر لما يتناسب مع إطلالتها، وهو ما ابرز من رقة وجمال ملامحها.

وأكتفت سيرين الظهور في ارتداء أكسسورات بسيطة، فقامت بإرتداء قرطين وخاتم أنيق باللون الفضي، وهو ما تماشى مع تقاصيل إطلالتها.