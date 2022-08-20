اتفرج .. الشقية مايان السيد مولعه نار باطلاله علي الرايق ومتابع :ايه الجمال دا

فنون - كتب سعد محمود في السبت 20 أغسطس 2022 12:09 صباحاً - تألقت الفنانة الشابة ميان السيد بأطلالة كلاسيكية عصرية، في أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وخطفت الأنظار بجمالها بفستان فوشيا طويل، بلوك يشبه الأميرات، من عطلتها الصيفية في نيو يورك.



وتتميز الفنانة مايان السيد بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ونشرت مايان السيد ، عبر حسابها في إنستجرام صورا للأزياء التي قامت بتصميمها، وعرضتها بنفسها مع فتاتين أخريين.

وكتبت مايان السيد ، على الصور : “لمحة سريعة عن مجموعتي الجديدة بالتعاون BRANTU، أنا متحمسة جدا لمشاركة تصميماتي معكم، وأردت أن تكون كل القطع ممتعة للصيف، ولا أطيق الانتظار لرؤيتكن وأنتن ترتدينها”.



