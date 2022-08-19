نرمين الفقي… تخطف الأنظار بإطلالة جديدة في المصيف بجمالها المعهود .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت الفنانة نرمين الفقي، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها من المصيف بصحبة صديقاتها.

ونشرت نرمين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “السيدات الجميلات أحب الصيف، وأتمنى ألا ينتهي أبدًا”.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: “التفاحة الجميلة”، “أجمل وأرق وأحلى فنانة”، “قطعة السكر انتي يا نيرمو”، “جميلة انتي خُلِقت من رقة الزهر”، “أجمل فنانة”، “زي القمر يا نرمين والله”، “جميلات مصر”، “قمر”، “ملكة جمال الكون”.

يذكر أن آخر أعمال نرمين الفقي، مسلسل “الكبير أوي 6” الذي عُرض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني 2022.

“الكبير أوي 6” من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، محمد سلام، حسين أبو حجاج، ورحمة أحمد وغيرهم.