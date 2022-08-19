ميرهان حسين… تثير الجدل بمايوه جرىء باللون الفوشيا .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة ميرهان حسينعلى مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، بصورا جديدة لها خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية.

خطفت ميرهان حسين الأنظار في الصور بإطلالة صيفية، حيث ارتدت مايوه ملفت باللون الفوشيا ونسقت معه كاش مايوه باللون البرتقالي مما كشف عن ذوقها الأنيق، ونالت صورها إعجاب متابعيها على الإنستجرام.

لم تتكلف ميرهان حسين في ارتداء الإكسسوارات، اعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، وظهرت بدون ميكاج مما كشف عن جمالها.

يذكر أن تألقت الفنانة ميرهان حسين، في عدد من المسلسلات الفترة الأخيرة منهم مسلسل “ستات بيت المعادي” ومسلسل “نصيبي وقسمتك” و مسلسل “نقل عام” وحاليا تشارك الفنانة ميريهان حسين، كبطلة لمسلسل “الونش” امام النجم محمد رجب.

ومن المقرر انطلاق تصويره الشهر المقبل، لتكون ميرهان حسين أولى بطلات العمل وكان قد انضم أيضا الفنان محمود عبد المغني والفنان ايهاب فهمي والفنانة منة فضالي والمسلسل تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق و إنتاج سينرجي.