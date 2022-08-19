هيفاء وهبى … بإطلالة صيفية جريئة في أحدث ظهور

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيها خلال عطلتها الصيفية في الساحل الشمالي بجمهورية مصر العربية.

وارتدت هيفاء وهبي، مايوه بكيني ملون وهي على الشاطئ، لتثير تفاعل جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور انستجرام.

الفنانة هيفاء وهبي حققت، نجاحًا واسعًا بأغنيتها الجديدة “تيجي”،التي طرحتها تزامنًا مع موسم عيد الأضحى على قناتها الرسمية على يويتوب. واقتربت أغنية “تيجي” لهيفاء وهبي من تحقيق 3 مليون مشاهدة على يوتيوب، خلال يومًا واحدًا من طرحها، حيث تعاونت في الأغنية مع الشاعر أحمد عبدالنبي والملحن غريب، والمخرج سليم الترك.

واعتمدت هيفاء في الكليب الجديد، على تقديم رقصات استعراضية مختلفة، بالإضافة إلى تنوع إطلالتها المختلفة، والتي تميزت بالبساطة، وجذبت جمهورها.