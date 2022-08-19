شوف ..كيم كارداشيان تجبر معجبيها علي متابعتها بصور تخطف الانظار

فنون - كتب سعد محمود في الجمعة 19 أغسطس 2022 05:27 مساءً - أثار تحديث أطلقه “إنستجرام” مؤخرا، يعرض الفيديوهات والصور بوضع الشاشة الكاملة، غضب مستخدمين بينهم مشاهير في الفن، مما دفعه إلى التراجع عن التطبيق.

وقدم “إنستجرام” إصدارا تجريبيا من التطبيق يعرض الفيديوهات والصور بوضع الشاشة الكاملة ليتشابه أكثر مع “تيك توك”.

وأشعلت نجمتا تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان وكايلي جينر، شرارة الانتقادات الحادة للتطبيق الجديد، وطالبتا “إنستجرام” بالتوقف عن محاولة التحول إلى “تيك توك”، والعودة لتصميمه الأصلي من جديد.

وقال مدير “إنستجرام” آدم موسيري، في حوار مع منصة “بلاتفورمر”، إن “الأخطاء هي التي ترشد الشخص إلى تغيير نمط تفكيره ليصبح أفضل”.

وأضاف أن فريق “إنستجرام” في حاجة إلى “إجراء خطوة واسعة للخلف، وإعادة التفكير في كيفية الخروج بأفكار جديدة كليا. نحن نعمل على ذلك بالفعل”.

وربط خبراء في وسائل التواصل الاجتماعي، تراجع “إنستجرام” عن التطبيق وفق سكاي نيوز عربية، بدوافع أخرى أبرزها ضعف المشاهدة وقلة تفاعل المستخدمين مع المحتوى بعد التصميم الجديد، بالإضافة إلى الانتقادات الحادة للتطبيق الجديد