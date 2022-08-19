رانيا يوسف… تثير الجدل بفستان مثير من العلمين .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة رانيا يوسف على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي عل موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال إستمتاعها بالإجازة الصيفية في العلمين.

لافتت رانيا يوسف الأنظار في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل ذا اكمام مشكوفة و اتسم التصميم بأنه كشف عن ساقيها أيضا، كما تميز بأنه من القماش التايجر.

ظهرت رانيا يوسف حافية القدمين، تزينت ببعض الإكسسوارات المتناسقة مع إطلالتها، علق أحدى المتابعين على إطلالتها قائلا:” دا كاش مايوه ولا فستان”، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت رانيا يوسف على تسريحة الشعر الكيرلي، ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر، أكملت إطلالتها بنظارة شمس غير تقليدية و ذات إطار أبيض.

يذكر أن تنتظر رانيا يوسف عرض مسلسل “عالم تانى” الذي تقوم ببطولته بمشاركة عدد من النجوم منهم فراس سعيد، فريال يوسف، نضال الشافعى، صوفية، إيمان يوسف، نبيل نور الدين، سميرة صدقى، مروة عبد المنعم ، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول عازفة بيانو تتعرض لحادث وتكتشف من خلاله حقيقة ما حولها، وهو من تأليف إسلام محمود يوسف، وإخراج عبد العزيز حشاد.