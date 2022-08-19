نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ايتن عامر… تشعل الانستجرام بفيديو تيك توك .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - ما زالت الفنانة أيتن عامر تتجاهل أخبار طلاقها من مدير التصوير محمد عز العرب، وتواصل تفاعلها مع الجمهور عبر حساباتها الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أصبح شبه يومي خلال الفترة الأخيرة. منذ ساعتين View this post on Instagram A post shared by Ayten Amer (@aytenamer)

ونشرت أيتن من خلال حسابها في “إنستغرام” فيديو جديداً لها على طريقة “تيك توك”، أشعلت به الموقع بعد تفاعل الكثير من جمهورها معه… حيث ظهرت في الفيديو وهي تحاكي مشهداً من أحد أعمالها تتكلم فيه باللهجة الريفية.

وكانت آيتن عامر قد كشفت عن شعورها بالملل من حياتها الزوجية، وذلك خلال استضافتها في برنامج “سهرانين”، مع أمير كرارة منذ عام تقريباً، حيث قالت خلال اللقاء: “كنت وردة مفتحة قبل الجواز، أقوم من النوم براحتي أطبخ براحتي، أعمل أي نوع أكل، محدش يطلب مني نوع معين، إنما عز جوزي كل يوم إجازة من الشغل لازم ياكل في البيت، أنا بقى عندي شغل أو غسيل هو ملوش دعوة، وممكن أقعد أربع ساعات أعمله طبخة”.