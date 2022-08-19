مايان السيد… فى وصلة رقص مثيرة مع شاب اجنبى تضعها في ورطه بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة الشابة مايان السيد عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو أثارت به الكثير من الجدل ووضعها في ورطة مع جمهورها قبل أن تكشف حقيقة الأمر.

وظهرت مايان في الفيديو وهي ترقص مع شاب أجنبي أسمر اللون، ما دفع الكثير من الجمهور لانتقادها، قبل أن تكشف مايان أن هذا الشاب هو مدرّب الرقص الخاص بها، حيث كان يدرّبها على الرقص على إحدى المقطوعات الموسيقية التي تعلّمتها أخيراً.

وكان أكثر ما انتقده الجمهور في الفيديو، ظهور مايان بملابس مثيرة حيث ارتدت بنطلوناً ضيقاً للغاية و”تي شيرت” أسود اللون.

يُذكر أن مايان السيد تتواجد حالياً في نيويورك لقضاء إجازتها الصيفية بجانب طرحها خط ملابس باسمها بالتعاون مع إحدى دور الأزياء هناك.

وكانت قد روّجت لتصميماتها من خلال جلسات تصوير ظهرت فيها بفساتين صيفية تناسب فترة الصباح وأخرى تناسب السهرة، وأطلقت على أحدها اسم “فستان ميونة”.