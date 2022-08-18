ياسمين الخطيب… بعد ظهورها بالمايوه تثير الجدل بإطلالة جديدة .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الكاتبة ياسمين الخطيب صورا لها من جديد علي الفيسبوك أثارت الجدل وأشعلت صفحات التواصل الاجتماعي بإطلالاتها المثيرة

إطلالة ياسمين الخطيب

حيث ظهرت ياسمين الخطيب بإطلالة مثيرة باللون البيبي بلو بجيبة قصيرة وتوب من نفس اللون مكشوف من الصدر والخصر.

والتقطت الصورة بوضعيات مختلفة حيث ظهرت وهي تجلس علي الكرسي واخري وهي تقف وتظهر التاتو

وكتبت ياسمين في منشور علي صورتها كن حذراً بما تسمعه عن المرأة، فالشائعات تأتي من رجل غير قادر على امتلاكها، أو أنثى غير قادرة على منافستها! مساء_الياسمين

وانهالت التعليقات علي إطلالاتها حيث اعتبرها البعض مثيرة بعد ظهورها بالمايوه.

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