رهف القحطاني… بإطلالات جريئة تعرضها للهجوم .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - أثارت الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بإطلالة وصفها البعض بالجريئة، اعتمدت فيها مشهورة منصات التواصل الاجتماعي السعودية على فستان بفتحات واسعة من منطقة الصدر.

وظهرت رهف القحطاني بإطلالة اعتمدت فيها على اللون الأبيض، وتعد هذه هي الإطلالة الجريئة الثالثة لوذ نكهة في أقل من أسبوع وهو ما زاد من الانتقادات الموجهة ضدها.

رهف القحطاني بإطلالة جريئة

ونشرت ، عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات مجموعة من الصور التي ظهرت بها بفستان أبيض ضيق بفتحات واسعة من منطقة الصدر، كما زينت إطلالتها بتسريحة شعر مفرود واختارت مكياج كثيف أبرز ملامحها.

وبمجرد نشر هذه الصور تعرضت لانتقادات حادة، خاصة وأنها ليست المرة الأولى، فخلال الأيام الماضية أثارت رهف القحطاني حالة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشر مجموعة من اللقطات التي توثق رحلتها في مصر، وظهرت مشهورة منصات التواصل الاجتماعي في هذه اللقطات بإطلالة جريئة وملامح متغيرة.

وفي آخر ظهور لها ظهرت رهف القحطاني بإطلالة اعتمدت فيها على اللون الأسود وزادت التساؤلات حول خضوعها للتجميل، بسبب تغير ملامحها. ورغم اختيارها للمسات كاجوال إلا أن البعض اعتبر أن رهف القحطاني اختارت إطلالة جريئة، حيث ظهرت مشهورة منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة بوذ نكهة ببنطال أسود طويل وتوب أسود بحمالات رفيعة.

كما استعرضت رهف القحطاني إطلالتها، إلا أن ما لفت الأنظار ليس فقط جرأة إطلالتها وإنما ظهورها بملامح متغيرة، فظهرت رهف القحطاني بشفاه أكثر انتفاحاً كما بدت بملامح متغيرة وهو ما تباينت ردود الأفعال حوله.

وبهذه الإطلالة أعادت أحدث إطلالاتها الحديث عن ظهورها بأزياء عرضتها للانتقادات، فخلال الأيام الماضية ظهرت رهف القحطاني ترتدي بلوزة ضيفة باللون الأزرق مفتوحة من عند الصدر وبنطلون باللون البيج الفاتح وتركت شعرها منسدلاً.

كانت رهف القحطاني الفاشنيستا السعودية اضطرت للاعتذار في وقت سابق، حيث ظهرت رهف القحطاني في أثناء جلسة تصوير وهي تقوم بعدد من الحركات الجريئة إلا أنها حذفت المقطع ووجهت رسالة اعتذار للجمهور.

وفي جلسة التصوير المثيرة للجدل، نشرت رهف القحطاني مقطع الفيديو وعلقت عليه بكلمات: “المخرج عايز كدا”، حيث ظهرت مستلقية على وجهها على السرير وترتدي فستان أحمر. وهو ما عرضها لهجوم واسع.