نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر اجمل إطلالات عارضة الأزياء… هايدى كلوم تخطف الأنظار على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - إليك أبرز إطلالات السوبر موديل هايدي كلوم التي تربطها صداقات عديدة بمصممين عالميين رغم ابتعادها عن مهنة عرض الأزياء ولكننا لا نزال نستمتع بإطلالاتها في برنامج America’s got Talent وقد لفتتنا إزياؤها التي تعتمد بصورة خاصة على الطابع الميتاليكي والطبعات القوية.

مقالات ذات صلة هاجر احمد … تخطف الأضواء بإطلالة جميلة تبهر المتابعين .. شاهد الان منذ 48 دقيقة

هيفاء وهبى… تخطف الأنظار بإطلالة مجنونة .. شاهد الان منذ 58 دقيقة

درة … تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث جلسة تصوير .. شاهد الان منذ 13 ساعة

منه عرفه… بإطلالة ساحرة تشبه سلينا جوميز .. شاهد الان منذ 13 ساعة

هدى الاتربي… بإطلالة ساحرة باللون البرتقالي تخطف الأنظار .. شاهد الان منذ 14 ساعة

صفوة… اكتشفت أن جوزى كان عنده إعاقة فى الصباحية وضربته فيديو منذ 16 ساعة

الجمبسوت البراق

تميزت إطلالتها بجمبسوت براق مزدانة بالخرز الملون المطرزة باليد، وقد حملت حقيبة مربعة. الزي من توقيع دولتشي أند غابانا Dolce & Gabbana وانتعلت الصندل الميتاليكي.

الفستان البراق

تألقت النجمة بفستان براق مطبع ملون طويل وضيق Bodycon من تصميم ميسوني Missoni، وقد سرحت شعرها الجديد والمتموج بطريقة عفوية.

البدلة المطبعة

ظهرت النجمة ببدلة مطبعة باللون البنفسجي على قاعدة بيضاء، وتجسّد نبات اللافندر وهي من تصميم دولتشي أند غابانا Dolce & Gabbana. وقد انتعلت الصندل الذهبي ووضعت نظارات القطة ذات إطار أبيض.

البدلة الخضراء البراقة

كما تألقت النجمة الى جانب صوفيا فيرغيرا Sofia Vergara ببدلة ميتاليكية خضراء بلون الأخضر العشبي. وقد انتعلت الصندل الأسود العالي لتبرز التناقض الجذاب للزي.

الفستان غير المتجانس

سحرتنا العارضة بفستان أسود يتداخل معه الغيبور والغليتر الأسود. تميز الزي بقصة ميني قصيرة وضيقة وبأكمام طويلة من تصميم دانداس Dundas. كما انتعلت صندلاً أخضر يزدان بأربطة.

الفستان المطبّع بالورود

تألقت العارضة بفستان أسود مطبع بأوراق خضراء وورود حمراء ويتميز بقصة ميدي ويتسم باكمام منفوخة طويلة من الشيفون وهو من تصميم دولتشي أند غابانا Dolce & Gabbana.

تابعي المزيد: إطلالات شتوية من بيلا حديد للشابات الجريئات

إطلالة مونوكروم

تميزت إطلالة هايدي كلوم بفستان من الساتان الفوشيا بقصة ميني ويتسم بكم واحد منفوخ وهو من توقيع دار دولتشي أند غابانا Dolce & Gabbana. وانتعلت حذاء بلون الفوشيا.

البدلة المطبعة

ظهرت العارضة ببدلة من الساتان الأسود المطبعة بورود كبيرة ملونة من تصميم المبدع اللبناني العالمي جورج حبيقة.

تابعي المزيد: أكشن هيفاء وهبي.. أبرز ما جاء في برومو “أشباح أوروبا” مع أحمد الفيشاوي