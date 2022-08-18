هاجر احمد … تخطف الأضواء بإطلالة جميلة تبهر المتابعين .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة هاجر أحمد صور لها وهي تقود سيارتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

كما ظهرت هاجر أحمد في الصور وهي ترتدي فستان كت منقوش ، واعتمدت هاجر أحمد على وضع مكياج خفيف يبرز جمالها، وتركت خصلات شعرها منسدلة على أكتافها.

أخر أعمال هاجر أحمد السينمائية

يذكر أن أخر أعمال الفنانة هاجر أحمد فيلم “زومبي” بطولة علي ربيع، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول.

قصة فيلم “زومبي”

كما تدور أحداث فيلم “زومبي” في إطار اجتماعي رومانسي وكوميدي، حيث يرتبط علي ربيع بالفنانة هاجر أحمد عاطفيًا ضمن الأحداث، وتجمعهما قصة حب ولكنهما يتعرضان لمشاكل بسبب وظيفة علي ربيع، حيث يعمل كمطرب شعبي، ما يجعلهما يدخلان في صراع خاصة بعد ظهور الزومبي ومصاصى الدماء ضمن الأحداث.