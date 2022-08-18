هيفاء وهبى… تخطف الأنظار بإطلالة مجنونة .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت النجمة اللبنانية ​هيفا وهبي​ مجموعة صوراً جديدة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت هيفا وهبي بإطلالة أكثر من رائعة، جذابة الى أبعد الحدود، ترتدي الزي الذي ارتدته في حفلها الأخير في مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي بمصر، وقد ارتدت هيفا جامبسوت أنيقاً، تميز بألوانه المتعددة، وأظهر مفاتنها، وطبقت هيفا ماكياجاً رائعاً أبرز جمال ملامحها الساحرة، بالإضافة لذلك، اعتمدت هيفا العديد من وضعيات التصوير، كما اعتمدت إشارات متنوعة بيديها.

وقد أكدت هيفا أنها مغرمة بهذا الزي، حيث قالت: “لا أستطيع أن اكتفي من جمال الـ جامب سوت المذهل، لذلك سأرتديه مرة أخرى قبل أن أتجع لعطلتي”.