نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر درة … تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث جلسة تصوير .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة درة متابعيها عدة صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وظهرت درة بفستان صيفي وهي تقف على شاطئ البحر، و نالت الصور اعجاب متابعيها.

ويعرض حاليا للنجمة التونسية درة زروق فيلم “جدران” على منصة “واتش ات” ولقى الفيلم إشادات واسعة من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ كما أشادوا بأداء النجمة درة خلال أحداث العمل.

فيلم جدران من إنتاج سيني برو، ويشارك في بطولته النجوم درة زروق و نيقولا معوض وأحمد بدير و فراس سعيد وهند عبد الحليم و حنان سليمان، وتستمر أحداثه على مدار حوالي ساعة ونصف.

ينتمي فيلم جدران إلى نوعية أفلام السيكودراما و الرعب الاجتماعي، وتدور أحداثه حول ليلى التي تضطر إلى الانتقال لمنزل قديم بحثاً عن مستندات تثبت ملكيته لأمها، لكن هناك الكثير من المصاعب والمخاطر كانوا في انتظارها لتكتشف حقائق صادمة تخص هذا البيت