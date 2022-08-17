منه عرفه… بإطلالة ساحرة تشبه سلينا جوميز .. شاهد الان

نشرت الفنانة منه عرفة مجموعة صور لها عبر تطبيق “انستجرام” وطرحت من خلالها سؤال إذا كانت شبه الفنانة العالمية “selena gomes” كما شبههوها أصدقائها، حيث قالت “صحابي بيقولولي إني في اللوك ده طالعة شبه سيلينا جوميز، إنتوا إيه رأيكوا”.

تفاصيل اللوك

وظهرت منه خلال الصور ترتدي بلوزة باللون الأخضر واعتمدت مكياج تقيل باللون الموف والأورانج وأكملت اللوك بالإكسسوارات مثل الخواتم والسلاسل والحلق الكبير.

تعليقات الجمهور على البوست

ومعظم التعليقات على الصورة أجمعت أنهم بالغعل يشبهوا بعض وكان من التعليقات “طول عمرك شبهها أصلًا مش ده بس” وتعليق أخر “إنتي أصلًا شبهها كأنكم تؤام سبحان الله”.

ومن إحدى التعليقات هو تعليق الفنانة رنا سماحة التي عبرت عن إعجابها باللوك حيث قالت “سيلينا في كل اللوكات ياقلبي، بس اللوك ده قمر قمر قمر”.

طلاق منة عرفة

وقد أحدثت منة ضجة كبيرة منذ فترة بعدما أعلنت خبر إنفصالها من محمود المهدي للمرة الثالثه بعد زواج دام ل فترة قصيرة.

وقد اعلنت عن انفصالهم بجملة قصيرة من خلال صفحتها الرسمية بموقع “انستجرام” حيث قالت “تم الطلاق رسميًا وربنا يوفق الجميع”.

وظهر بعدها محمود المهدي وأعلن عن أسباب الإنفصال وأشار الى أن والدة منه هيا السبب في طلاقهم بسبب الفلوس لأن منة هى التي كانت تصرف على والدتها وأنه تعرض للخيانة، وأضاف أنه لديه دليل على كلامه.

ويعتبر هذا الطلاق هو الثالت حيث تم طلاقهم مرتين من قبل الاولى في يونيو 2021 أثناء تحضيرهم لحفل الزفاف حدثت مشكلة كبيره وبعدها أعلنوا الإنفصال.

والثاني في مارس 2022 وتم الطلاق بسبب مشهد ل منه عرفة في إحدى المسلسلات الا أن رجعوا بعد فترة وأعلنو إرتباطهم مرة أخرى.

آخر أعمال منة عرفة

ويذكر أن آخر أعمال منة عرفه هو مسلسل “شارع ٩” الذي تم عرضه في يناير الماضي ويضم نخبه من نجوم الفن منهم “نرمين الفقي، رانيا يوسف، نضال الشافعي، محمود عبد المغني، سميرة صدقي، أحمد سلامة، هدى الأتربي، صبا الرافعي، أحمد جمال سعيد، ماجد الشريف” وغيرهم من الفنانين الشباب.