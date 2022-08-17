هدى الاتربي… بإطلالة ساحرة باللون البرتقالي تخطف الأنظار .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة هدي الأتربي صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت هدي الأتربي في الصورة، مرتدية فستانا أنيقا باللون البرتقالي، مع قبعة صيفية باللون البيج، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها.

أحدث أعمال هدى الأتربي كان فيلم “ماما حامل”، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول أم تستريح أخيرًا بعد أن يبلغ أبناؤها الثلاثين ثم تبدأ في الاهتمام بنفسها أكثر، لكن يحدث آخر ما يتوقعه الجميع وتكتشف الأسرة أن ماما حامل.

فيلم “ماما حامل” بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد هدى الأتربي وحمدي الميرغني ومحمد سلام ونانسي صلاح، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.