صفوة… اكتشفت أن جوزى كان عنده إعاقة فى الصباحية وضربته فيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - وأكملت، :”جوزي كان صورة بس وفوجئت بيه يوم الصباحية وقولت لماما إنه عنده شبه إعاقة، وماما لقتني لسه بنفس التسريحة، وكنت قاعدة مستنياهم، وطلبت الطلاق، وهو بقى حاسس طول الوقت إنه عنده ضعف”.

واستطردت، :”كنت بطلب منه نلعب وبضربه زي أفلام “أميتابتشان” من غيظي، وكان ممكن يحصله خربوش، ومن كتر الكبت كنت عايزة أضربه”.

واختتمت صفوة حديثها :” ولما دخلت الفن ما كنتش محتاجة فلوس وكان معايا فلوس كويسة جدا”.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة صفوة مسلسل “ممنوع الاقتراب أو التصوير”، 2018، بطولة زينة، نسرين أمين، فتحي عبد الوهاب، محمد شاهين، مي القاضي، تأليف محمد الصفتي، إخراج زياد الوشاحي.