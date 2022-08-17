نانسي عجرم … في إطلالات جريئة تخطف الأنظار .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - لطالما تميّزت النجمة اللّبنانية نانسي عجرم بإطلالاها الكلاسيكية الناعمة، ولوكاتها البسيطة التي تشبه شخصيتها الرقيقة والعفوية البعيدة عن الغرابة والإستعراض، إلاّ أنها في الآونة الأخيرة، ظهرت بإطلالات بلمسة جريئة غير معهودة، وكأنها تريد تغيير أسلوبها أو نمط إطلالاتها المطبوع في أذهاننا. إطلالات نانسي عجرم الأخيرة، إطلالات عصرية شبابية نعم، ولكن الجديد هو اللّمسة الأنثوية الجريئة، إن كان في إنتقاء التصاميم، أو الألوان مع كيفية التنسيق إلى تسريحة الشعر التي أيضاً بدأت تتغير وتتنوع، كون نانسي سابقاً كانت تحافظ على تسريحة شعرها المنسدلة الناعمة. نانسي عجرم التي أحببناها بلوكاتها الكلاسيكية، الناعمة والرقيقة، حبست الأنفاس في إطلالاتها مؤخراً، بتعديلات بسيطة، رسمت بها خط جديد في عالم الموضة والأزياء تحت عنوان ” الجرأة الناعمة “.

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نانسي عجرم في إطلالات براّقة تخطف الأضواء

من الملاحظ أن نانسي خلال حفلاتها الأخيرة خرجت من نمط الفساتين البسيطة الناعمة والكلاسيكية، وإبتعدت عن الألوان الأساسية التي كانت تعتمدها، لتطل بلوكات شبابية عصرية، جريئة بحدودها التي تعودنا عليها، ونخص بالذكر هنا بالتحديد الإطلالات اللماّعة البراّقة، بأقمشة وألوان ميتاليكية لافتة. الترتر رافق نانسي في إطلالاتها الأخيرة كثيراً، إبتعدت عن الفساتين الكلاسيكية وظهرت في أكثر من مرة بجمبسوت عصري حيوي، كذلك الأمر إختارت مرات عديدة الظهور بoutfit الكروب توب مع السروال بأقمشة ميتاليكية براّقة. إطلالات نانسي الأخيرة تميّزت بالجرأة وروح الشباب، عدّلت على ستايلها ولكن بصمتها الناعمة لا زالت موجودة.

إطلالة لافتة لنانسي عجرم بجمبسوت من الترتر الأحمر من Jean-Louis Sabaji

إطلالة ميتاليكية لنانسي عجرم بoutfit مميّز لماّع

إطلالة جريئة لنانسي بجمبسوت ضيق لماّع باللّون البنفسجي من Saint LAurent

نانسي عجرم في إطلالة ذهبية لافتة بطقم مؤلف من كروب توب وسروال

نانسي في جلسات تصويرية بلوكات جريئة مليئة بالأنوثة

نانسي عجرم لم تحدث فقط تغييراّ في الأزياء المعتمدة، بل إختارت أيضاً تسريحات شعر جديدة لم نتعود عليها من قبل. في جلسات تصويرية جديدة بدت نانسي بلوكات جريئة، وتسريحات شعر لافتة، أظهرتها بكامل أنوثتها. صورة نانسي عجرم النجمة ذات الوجه الطفولي والإبتسامة القريبة من قلوب الجميع، لا زالت موجودة ولكن بلمسات أنثوية جريئة لافتة ومميّزة. هنا بعض الصور من جلسات تصوير خاصة لنانسي عجرم، بلوكات جريئة ناعمة، مليئة بالأنوثة، أنيقة لا تخدش العين بتاتاّ. الجدير بالذكر نانسي اليوم نحتفل بنجاح أغنيتها الجديدة “صح صح” التي شاركها فيها الدي جي العالمي Marshmello مماّ ساعد في إنتشارها عالمياً، بأكثر من 29 مليون مشاهدة على منصة Youtube فقط.

نانسي عجرم بصورة جذابة مميّزة إعتمدت بها جمبسوت من الدنيم وتسريحة شعر قصيرة مميّزة

نانسي بصورة جريئة لافتة بفستان أسود قصير وتسريحة شعر Wet LooK