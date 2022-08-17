جويل مردينيان… يتألق بإطلالة جريئة فى أحدث ظهور .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الإعلامية اللبنانية وخبيرة التجميل جويل مردينيان، صورة جديدة لها عبر خاصية “الاستوري” بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت جويل مردينيان مرتدية فستاناً طويلاً باللون الأبيض، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، دون وضع مكياج علي وجهها.

حياة جويل مردينيان

ولدت جويل مردينيان في 27 نوفمبر عام 1977، وتزوجت مرتين، الأولى من والد ابنها بايلي، وتزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها إيلا صوفيا.

ومؤخرا، قامت جويل مردينيان بتبني طفلة وقامت بتسميتها نايثين.