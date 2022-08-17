مريام فارس… بإطلالة جريئة من مونت كارلو تشعل مواقع التواصل .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - أحيت النجمة اللبنانية ميريام فارس حفلا في مونت كارلو مؤخرا، واختارت فيه فستانا فضيا أنيقا من تصميم جون بيير خوري.

يأتي هذا الفستان ليكون أفضل تعاون بينها وبين خوري بعدما أعلنا عن تبنيها له فنيا.

ظهرت ميريام بفستان شفاف مطرز باللون الفضي ومزين بمجسمات للنجوم بطول فتحته الجانبية التي وصلت لأعلى الفخذ.

وأعلنت ميريام فارس مؤخرا عن تحقيق أغنيتها “قومي” 8.4 مليار مشاهدة على تطبيق Tik Tok، دون أن تكشف عن مصدر الرقم، حيث أشار هاشتاج أغنية “قومي” إلى تحقيقه 40.8 مليون مشاهدة فقط، في حين حقق تحدي رقصة الأغنية 59.1 ألف مشاهدة عبر تطبيق الفيديوهات القصيرة.