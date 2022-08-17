مليان السيد … بإطلالة مميزة فى أحدث ظهور عبر انستجرام .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة مايان السيد صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” الانستجرام ” لتظهر بإطلالة ساحرة .

ونشرت مايان السيد صورًا لها بإطلالة مميزة حيث ارتدت فستان بدلة مميزة التفصيل واعتمدت في تصفيف شعرها علي أن يكون كيرلي ومنسدلاً على ظهرها .

كما وضعت عدة لمسات مميزة من الماكياج وحازت الصورعلى إعجاب العديد من المتابعين والجماهير .

كانت قد تعاقدت الفنانة مايان السيد على تقديم دور البطولة النسائية في فيلم “إصابة عمل”، بعد اعتذار الفنانة رنا رئيس عن الدور، حيث انطلق تصوير أول مشاهد الفيلم مطلع هذا الأسبوع.

والفيلم بطولة أمير المصري وصابرين وبيومي فؤاد، وتأليف محمد سمير مبروك وأحمد عادل سلطان وشاركت في الكتابة سحر غريب وإخراج عصام نصار.

مايان السيدوجه أحبه الجمهور وأصبح الكثيرون يتوقعون لها مستقبلا فنيًا باهرًا، خاصة مع نضوجها الفني السريع في أدوارها المنوعة؛ حيث شاركت في عدد من المسلسلات خلال السنوات الأخيرة؛ حيث بدأ ظهورها بأدوار صغيرة في مسلسلات «أبو البنات» و«المغني» عام 2016.

ثم اشتركت في عدد من المسلسلات وكان أبرز أدوارها مع خديجة الفتاة التي تعاني من مرض التوحد في حكاية «حلم حياتي»، ضمن مسلسل «إلا أنا» والتي نالت عليه إشادة الجمهور.

وفي شهر رمضان الماضي شاركت مايان في مسلسل «الاختيار3» في دور آية ابنة الرئيس السيسي الذي، قالت عنه إنها كانت تنتظر هذه الفرصة بفارغ الصبر؛ حيث إن التمثيل في أي جزء جديد لهذه الملحمة الوطنية أصبح أمنية لكل الممثلين.