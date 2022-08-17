نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر لاميتا فرنجية … بإطلالة جريئة في أحدث ظهور على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة وعارضة الأزياء اللبنانية ​لاميتا فرنجية​ جمهورها بصور جديدة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

وظهرت لاميتا جالسة بفستان احمر مثير ومكياج تناسب مع إطلالاتها وأظهر تناسق قوامها واختيار رائع

لأماكن التصوير

وتحرص الفنانة لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

الجدير ذكره أن الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية شاركت فى أعمال عديدة منها فيلم عمر وسلمى 3 مع النجم تامر حسنى ، ورامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة”، ومع محمد رجب في فيلم “محترم إلا ربع”، وفيلم “365 يوم سعادة” مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل “مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة”.

و تبتعد حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم “عمر وسلمى 3” مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر.