نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر رانيا يوسف … تتألق بإطلالة صيفية ساحرة في أحدث ظهور لها على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت رانيا يوسف بإطلالة خطفت الأنظار، إذ ارتدت فستان قصير بشراشي أسود اللون، واعتمدت مكياجا صاخبا، ورفعت شعرها للخلف، وزينت الإطلالة بإكسسورات رقيقة.

وتنتظر رانيا يوسف عرض مسلسل “عالم تانى” الذي تقوم ببطولته بمشاركة عدد من النجوم منهم فراس سعيد، فريال يوسف، نضال الشافعى، صوفية، إيمان يوسف، نبيل نور الدين، سميرة صدقى، مروة عبد المنعم ، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول عازفة بيانو تتعرض لحادث وتكتشف من خلاله حقيقة ما حولها، وهو من تأليف إسلام محمود يوسف، وإخراج عبد العزيز حشاد.