نوال الزغبي… بإطلالة ساحرة فى أحدث ظهور لها على انستجرام .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - تألقت الفنانة نوال الزغبي في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت نوال الزغبي في صورًا لها مرتدية فستان باللون البرتقالي، رافعة خصلات شعرها إلى أعلى، مع بعض الاكسسوارات ذهبية اللون.

وعلقت نوال الزغبي على الصور، كاتبة: “لقد وجدت مفتاح السعادة”.

وتخطت آخر إصدارات النجمة الذهبية نوال الزغبي (حفلة) ٩ ملايين ونصف على يوتيوب بعد ١٠ أيام من صدورها.

وتحقق الأغنية اكتساحاً عبر صفحات السوشيال ميديا و انتشاراً كبيراً محققة أرقاماً عالية جداً، وسط تفاعل الناس على كلماتها ومعانيها، فصارت على كل لسان، وتخطت المشاهدات عبر تيك توك لوسم (يا تعيش لحد يصونك) و(حفلة) الـ ١٢ مليون مشاهدة بأكثر من ١٥،٠٠٠ فيديو على الأغنية، كذلك فاقت الـ ٩ مليون على فيسبوك وانستجرام Reels، على فيديوهات الناس تغني الأغنية.