ياسمين رئيس … تستعرض جمالها في أحدث ظهور عبر ”انستجرام” بإطلالة جريئة .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت الفنانة ياسمين رئيس أنظار جمهورها في أحدث ظهور لها من إجازتها الصيفية، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت ياسمين رئيس، بإطلالة جذابة مميزة تبرز جمال ملامحها ، وحازت الصورة على إعجاب العديد من الجماهير .

وانطلقت المقدمة الإعلانية لفيلم خطة مازنجر للنجمة ياسمين رئيس، والمقرر إطلاقه يوم 25 أغسطس المقبل، ليكشف عن جريمة خطف تقودها فاتن، ولكنها لا تعرف إلى أي مدى ستكون عواقبها.

وتدور أحداث فيلم خطة مازنجر في إطار كوميدي عائلي، وكانت ياسمين قد صرحت مسبقًا عن شخصيتها في الفيلم بأنها فتاة شعبية عفوية قوية، تقع في ورطة ما ليحدث لها الكثير من المواقف الكوميدية المثيرة.

ويشارك ياسمين رئيس بطولة فيلم خطة مازنجر النجوم حمدي المرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، الفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله، ومن إنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.

وكانت ياسمين رئيس قد أعلنت مؤخرًا عن خوضها السباق الرمضاني 2023 بمسلسل بابا المجال للمخرج أحمد خالد موسى، والذي تعود فيه للتعاون مع النجم مصطفى شعبان بعد النجاح الذي حققاه سويًا في مسلسل ملوك الجدعنة، والذي انطلق في رمضان 2021، وتصدر تريند منصة .. شاهد الان vip، وحصد ملايين المشاهدات محليًا وعربيًا.