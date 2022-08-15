ياسمين الخطيب… بمايوه جرىء بالساحل الشمالي .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - أثارت ياسمين الخطيب جدلا كبيرا مؤخرا بصورها في الساحل الشمالي، ونشرت إطلالة جديدة لها بالمايوه من أمام البحر وعلقت عليها بشكل غامض.

وظهرت ياسمين الخطيب ، في صورة جديدة من أمام البحر بالمايوه الأزرق، وعلقت عليها قائلة:” في الساحل الشرير، النساء أخطر من البنادق”.

ووصف الجمهور في التعليقات مايوه ياسمين الخطيب بالجريء، فيما علق الكثيرون على وصفها بالساحل الشرير، وهو تريند انتشر مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت ياسمين الخطيب مؤخرا انفصالها عن زوجها رمضان صبحي، بعد أزمة كبيرة وقعت بينهما ورغم محاولات الصلح إلى أنهما قررا إنهاء علاقتهما نهائيا.

وعلقت ياسمين الخطيب، من خلال خاصة الستوري ، عبر صفحتها على موقع إنستجرام قائلة : تم رسميا الانفصال عن.رمضان حسني ، ارجو ان يحترم الزملاء الإعلاميين والصحفيين رغبتي في عدم التحدث عن الأمر ، والذي اؤثر اناختصره فى كلمة نصيب .

وتابعت ياسمين الخطيب : أرجو من محبيني ان يتمنوا لي العوض والخير فى ما هو قادم .