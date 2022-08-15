​ماهلاغا جابري​… بإطلالة ساحرة باللون الأزرق .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - أطلت عارضة الأزياء الإيرانية ​ماهلاغا جابري​ على المتابعين بإطلالة جديدة لها ظهرت فيها بأناقة تامة حيث ارتدت فستانا ناعما خطف أنظار الكثيرين.

وبدت ماهلاغا بظهورها الأخير بأناقة ونعومة، واختارت فستانا طويلا وضيقا باللون الأزرق، تميز بقصته الفريدة، ونسقت مع إطلالتها هذه بعض المجوهرات التي أضافت رونقا لظهورها، أما من الناحية الجمالية فطبقت ماهلاغا ماكياجا ناعما أظهر تفاصيل جمالها، وتركت شعرها الطويل يتطاير مع الهواء.

تسعى عارضة الأزياء الإيرانية ماهلاغا جابري في الآونة الأخيرة على الظهور بشكل مختلف تمتم، حيث أنها باتت تختار الفساتين الطويلة بدلا من ظهورها بملابس السباحة أو الفساتين القصيرة.