فيفى عبده… تتعرض للهجوم بسبب رقصها بالمايوه بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرضت الفنانة فيفي عبده لهجوم كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تخليها عن الإسدال، وظهورها بالمايوه على شاطئ البحر.

وظهرت الفنانة فيفي عبده وهي ترتدي ملابس البحر “المايوه” على شاطئ الساحل الشمالي في أول ظهور لها بعد إطلالتها بالإسدال.

ونشرت فيفي عبده عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” فيديو لها، وعلقت عليه: “مساء الفل من الساحل الشمالي.. أغنية حب مين لمصطفى حجاج دي بجد أغنية حلوة عجباني جدًا”.

ومؤخرًا ظهرت الفنانة فيفي عبده على شاطئ بالساحل الشمالي، وهي ترتدي “إسدال الصلاة”، لافتة أنها ارتدت ذلك خوفا من السوشيال ميديا، والانتقادات التي ستوجه لها حال ارتدائها المايوه.

يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده مسلسل “شغل عالي” في السباق الرمضاني الماضي 2022، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول جليلة وشروت امرأتان مختلفتان يجمعها حظهما العثر وزيجاتهما الفاشلة فتصيران صديقتين، وتلجأن لتكوين عصابة ﻷخذ ثأرهما من الرجال، لكن الأيام تحمل لهما مفاجأة تختبر بها صداقتهما.