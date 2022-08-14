نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر درة… تتألق في أحدث ظهور لها عبر ”انستجرام” على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة درة متابعيها صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وظهرت درة بإطلالة أنيقة مرتدية فستان قصير باللون الأصفر، واعتمدت مكياجا ناعما، مما حازت علي إعجاب متابعيها

ويعرض حاليا للنجمة درة زروق فيلم “جدران” على منصة “واتش ات” ولقى الفيلم إشادات واسعة من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ كما أشادوا بأداء النجمة درة خلال أحداث العمل.

فيلم جدران من إنتاج سيني برو، ويشارك في بطولته النجوم درة زروق و نيقولا معوض وأحمد بدير و فراس سعيد وهند عبد الحليم و حنان سليمان، وتستمر أحداثه على مدار حوالي ساعة ونصف.

ينتمي فيلم جدران إلى نوعية أفلام السيكودراما و الرعب الاجتماعي، وتدور أحداثه حول ليلى التي تضطر إلى الانتقال لمنزل قديم بحثاً عن مستندات تثبت ملكيته لأمها، لكن هناك الكثير من المصاعب والمخاطر كانوا في انتظارها لتكتشف حقائق صادمة تخص هذا البيت.