ليلى علوي… ترقص مع عمرو دياب على اغنية يتعلموا فى الساحل الشمالى بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها بمقطع مصور جديد عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات انستجرام، وظهرت ليلى في الفيديو ترقص مع النجم عمرو دياب على أغنيته يتعلموا.

ارتدت ليلى علوي فستان أنيق من الألوان الزاهية، وتركت شعرها منسدلا بشكل بسيط، وفضلت استخدام أدوات مكياج بسيطة حتى تبدو بعمر صغير، وتغزل جمهورها في جمال أناقتها ورشاقتها.

ظهر في الفيديو عدد من النجوم منهم أحمد حلمي بالإضافة إلى ليلى علوي وعمرو دياب وكانوا جميعا في عيد ميلاد أحد الأصدقاء المشتركين.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ليلى علوي مسلسل دنيا تانية الذي تم عرضه داخل السباق الرمضاني لعام 2022.

مسلسل دنيا تانية من بطولة ليلى علوي، وفراس سعيد، ونورهان، وأحمد عزمي، وأشرف زكي، ووفاء صادق،ومجدي كامل والمسلسل من إخراج أحمد عبد العال وتأليف أمين جمال ومن سيناريو وحوار عمرو مؤمن

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي، تتعرض مديرة مدرسة تدعى دنيا سالم لصدمة بعد غرق ابنها، وفقدان ابنها الثاني النطق بسبب صدمة وفاة أخيه، فتتهم زوجها حسام وتسعى لخلعه بعد اكتشافها خيانته لها مع أختها.