نورهان منصور… بإطلالة صيفية ساحرة تخطف الأنظار .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة نورهان منصور صورًا جديدة لها من عطلتها الصيفية عبر حسابها الشخصي بموقع الفيديوهات والصور “إنستجرام”.

وظهرت نورهان منصور وهي ترتدي فستانا صيفيا جريئا، وتركت شعرها منسدلا على كتافها ووضعت مكياج ناعم أبرز ملامحها.

يذكر أن أخر أعمال النجمة نورهان منصور، مسلسل “نصيبي وقسمتك” في حكاية “بدلة جديدة” مع النجم شريف سلامة.

وشاركت في الحكاية الرابعة من مسلسل “نصيبي وقسمتك”، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد جمعة، بطولة شريف سلامة ونورهان منصور وشقيقتها نورهان وسلوى عثمان.