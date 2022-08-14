نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر نادية الجندي… بإطلالة شبابية في أحدث ظهور على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة نادية الجندي صورا جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتخطف الأنظار بإطلالة شبابية تبرز أناقتها وجمالها.



وظهرت نادية الجندي بفستان قصير باللون الفوشيا، ومطبوع عليه شكل الورود، وانتعلت حذاء صيفي؛ تناغم مع فستانها وعكس أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما مع تسريحة شعر بسيطة، حيث تركت خصلات شعرها الشقراء تنسدل على ظهرها وكتفها بشكل مرتب ولامع.