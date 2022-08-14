نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر داليا البحيري… تثير الجدل بإطلالة جريئة من الساحل الشمالى .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة داليا البحيرى مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها بتطبيق انستجرام أثناء عطلتها الصيفية بالساحل الشمالى .

ظهرت الفنانة داليا البحيرى بإطلالة جرئية مرتدية فستان باللون الأسود واعتمدت فى الإطلالة على تسريحة الشعر البسيطة والمكياج الهادئ وأثارت الصور غضب متابعيها ، وجاءت أبرز التعليقات :” مش متعودين منك على كده ، ربنا يهدينا ويهديكى”.



داليا البحيرى برفقة زوجها

نشرت الفنانة داليا البحيري صورة جديدة برفقة زوجها عبر خاصية الاستوري بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرا معا بإطلالة صيفية مبهجة من أحد الحفلات الليلية، وتغزلت داليا البحيري في زوجها وكتبت: “الأول والوحيد”.

داليا البحيرى توجه رسالة لإلهام شاهين

شاركت الفنانة داليا البحيري، جمهورها صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت داليا البحيري بإطلالة جذابة أنيقة، برفقة الفنانة إلهام شاهين وعلقت: “بحبها عشان حقيقية”، مما حاز علي إعجاب متابعيها.

داليا البحيرى برفقة محمد صبحى

شاركت الفنانة داليا البحيري متابعيها صورا جديدة لها وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستجرام”.

وظهرت داليا البحيري في الصورة برفقة النجم الكبير محمد صبحي و علقت قائلة : اليوم شرفت بحضور آخر يوم لعرض مسرحية نجوم الظهر لملك المسرح النجم الكبير محمد صبحي سأظل احترمك واقدرك واقدر فنك…شكرا علي احترامك لفنك وجمهورك.

داليا البحيرى فى الإمارات

نشرت الفنانة داليا البحيري صور جديدة لها من داخل دولة الإمارات، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “انستجرام”.

وعلقت داليا البحيري علي الصور، قائلة: “اتقدم بخالص الشكر الي دولة الإمارات العربية وقادتها علي منحي الإقامة الذهبية فئة الفنانين والمبدعين، كما اتقدم بجزيل الشكر والعرفان لهيئة دبي للثقافة والفنون.. وسعادة المستشار الدكتور صلاح القاسم.. وسعادة المهندس محمد الافخم.. رئيس الهيئة العالمية للمسرح.. وشكر للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية على سهولة الإجراءات .. وشكرا للامارات وحكومتها”.

أحدث أعمال داليا البحيرى

يشار إلى أن أحدث أعمال داليا البحيرى مسرحية “أبو العربى” مع هانى رمزى، والتى خاضت بها أولى تجاربها على خشبة المسرح، وتم عرضها فى مصر لعدة أسابيع، كما شاركت في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية وشارك في بطولتها أحمد فتحى، محمد جمعة، حجاج عبدالعظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز، تأليف محسن رزق وأشعار عادل سلامة، وإخراج تامر كرم.