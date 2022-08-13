صافيناز عارية تماماً تغطى جسمها بالطين ومتابع : كله حاجة ظهرت .... شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة الاستعراضية صافيناز فيديو مثير لها خلال رحلة لها في الأردن خلال زيارتها البحر الميت، حيث الطمي الصحي والمفيد للبشرة.

وظهرت صافيناز وهي شبه عارية لا ترتدي سوا بكيني، ويبدوا أنها أجرت جلسة ترطيب لبشرتها بالطمي الأردني الموجود بالبحر الميت، حيث غطت بالطين “الطمي” كل جسمها مما جعلها تظهر باللون الأسود.

وقالت صافيناز في الفيديو: “مين دي يا حلوين، عفريت”، وبدءت في الغناء “شو حلو حبيبي شو حلو”.

وانهالت التعليقات على الفيديو من المعجبين، يخبرون صافيناز أنها جميلة في كل أوضاعها وأبدوا إعجابهم بها.

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