المشاهد المحذوفة من فيلم «Elvis» قبل عرضه.. تعرف عليها .... شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - تصل المدة الرسمية لفيلم “Elvis” للمخرج باز لورمان 159 دقيقة، لكن هذه ليست المدة الحقيقية للفيلم، حيث اضطر المخرج لحذف 240 دقيقة من الأحداث قبل عرض الفيلم بالسينمات.

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في حديثه إلى راديو تايمز ، أكد لورمان أن قصة فيلم “الفيس” تصل لأربع ساعات، لكنه حذف مشاهد منها مشاهد تتضمن لقاء أيقونة الموسيقى الفيس بريسلي مع ريتشارد نيكسون رئيس الولايات المتحدة حينها.

قال لورمان: “أعني ، لدي نسخة مدتها أربع ساعات ، في الواقع”. “لكن عليك تقليلها إلى ساعتين و نصف من أجل العرض السينمائي،هناك الكثير من الأشياء التي قمت بتصويرها مثل علاقة الفيس مع الفرقة ، وكان علي أن أزيل ذلك ومن المثير للاهتمام كيف يتخلص العقيد توم باركر ، الذي يؤديه توم هانكس منهم. ”

وقال لورمان إن قطع فيلم “إلفيس” الذي استمر أربع ساعات شمل أيضًا استكشافًا أكبر لعلاقة إلفيس مع “صديقته الأولى ديكسي”. ” شخص لديه ثقب في قلبه مثل إلفيس يبحث باستمرار عن الحب ويجده على خشبة المسرح وليس في أي مكان آخر.”

كما صور لورمان مشاهد عالجت “إدمان إلفيس على الباربيتورات وكل ذلك”، وأضاف المخرج ، “تأتي نقطة حيث لا يمكنك الحصول على كل شيء ، لذلك حاولت فقط تتبع روح الشخصية عند قص المشاهد”.

حتى بعد مرور 159 دقيقة ، وجد العديد من النقاد أن قصة لوهرمان المسرحية “إلفيس” كانت ممتلئة بعض الشيء. كتب الناقد السينمائي المتنوع أوين جليبرمان في مراجعته: “إنه مشهد يبقينا نشاهد ولكن لا يغوص في الحياة الداخلية لإلفيس حتى يقع في الفخ ” إلفيس “هو فيلم غائم ، مفعم بالحيوية ، يمكن مشاهدته بشكل قهري لمدة ساعتين و 39 دقيقة، فيلم يحول ملحمة Elvis التي نحملها جميعًا في رؤوسنا إلى أوبرا سيرة ذاتية. ”

تطلق شركة Warner Bros فيلم “Elvis” في دور العرض في 24 يونيو الجاري.

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