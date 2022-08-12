نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ميريام فارس… بإطلالة مميزة فى أحدث ظهور على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس جمهورها صورًا جديدة لها ، عبر حسابها الشخصي على انستجرام من خلال حفلها بدبي.

وتألقت ميريام فارس بإطلالة جريئة مرتدية فستان مكشوف باللون الاخضر، تفاعلا كبيرا من جمهورها على السوشيال ميديا



أحدث أعمال ميريام فارس، أغنية “قومي” باللهجة الخليجية، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية،بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وحقق الكليب نجاحا كبيرا.

وطرحت ميريام فارس، في يونيو الماضي فيلما وثائقيا بعنوان “غدارة يا دنيا” الذي تستعرض فيه قصة تحضير ألبومها الجديد، والأزمات التي مرت بها أثناء حمل طفلها الثاني ديف وسط انتشار جائحة كورونا، ومعاناة أسرتها مع الحجرالصحي.



وظهر ابن ميريام فارس الأكبر ” داني ” معها في الفيلم، الذي تحدثت فيه عن الأمومة والفرصة التي منحها لها الحجرالصحي العام الماضي، الذي فرضته انتشار جائحة كورونا، وكيفية تأثيره على علاقتها بطفليها.