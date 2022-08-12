هبه نور …. بإطلالة ساحرة تخطف قلوب المتابعين .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة السورية هبة نور، متابعيها أحدث إطلالاتها الساحرة وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”.

​​وظهرت هبة نور بإطلالة صيفية جذابة، علي شاطئ البحر وهي تستعرض جمالها ورشاقتها أثناء قضاء العطلة الصيفية، مرتدية كاش مايوه، مصمماً من قماش شفاف منقوش”.

يذكر أن آخر أعمال هبة نور مشاركتها فى مسلسل “الحرملك” الجزء الثاني، الذى عرض مؤخرا، وظهرت نور بشخصية “زمردة”.

وشارك في الجزء الثاني من “الحرملك” كل من باسم ياخور، جمال سليمان، هبة نور، سامر المصري، أحمد فهمي، درة، والمسلسل من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.